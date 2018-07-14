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إحباط محاولة تهريب أقمشة عسكرية فى ميناء الدخيلة

السبت 14/يوليه/2018 - 07:13 م
إحباط محاولة تهريب أقمشة عسكرية فى ميناء الدخيلة
صورة من المضبوطات
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الفجر الاقتصادى
 
أحبطت جمارك الوارد بالدخيلة برئاسة محمود محمد شحاتة، محاولة تهريب أقمشة مموهة تستخدم في صناعة الملابس العسكرية والمحظور تداولها وفقا للقانون.

وتبين ان الاقمشة كانت مخبأة داخل حاوية قادمة من تركيا بعدد 16 رول بوزن 320 كجم الى ميناء الدخيلة.

تم تشكيل لجنة جمركية من (خميس عبد الحكيم ،على حسن،أشرف عبد الرحيم، شعبان سعد ،سعيد عبد الظاهر) وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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