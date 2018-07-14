الكشف عن أول "سوبركار" هندية بمهرجان جودوود للسرعة 2018 (صور)

مهرجان جوود للسرعة 2018 البريطاني يمثل فرصة ذهبية للعديد من صانعات السيارات لعرض أحدث منتجاتهم وأكثرها حصرية، كما أنها فرصة خاصة للشركات الصغيرة التي ترغب في ترك بصمة لها في الإعلام العالمي، ونذكر هنا شركة فازيراني أوتوموتيف الهندية، والتي كشفت لتوّها عن سوبركار جديدة تحت اسم "شول".





شول هي نوع جديد من السوبركار، بنظام يجمع بين الطاقة الكهريائية وطاقة التوربينات النفاثة، ويذكر أن المحركات التوربينية النفاثة تشتهر بقدرتها على التعامل مع أي سوائل احتراق من أي نوع، ولكن هذه السيارة تم تصميمها بهدف استخدام البترول فحسب.





ويشمل مولد الطاقة أربع موتورات كهربائية على كل عجلة، ويرسلون جميعا قوتهم عبر جير بنسبة موحدة، وتقول فازيراني أن السيارة ستكون خفيفة بفضل شاسيه من ألياف الكربون، بينما تزن البطاريات الصغيرة 300 كيلوجرام فحسب.



