5 وصفات طبيعية بـ"الجلسرين" لتنعيم الشعر.. اكتشفيها!

مادة الجلسرين النباتية تستخدم على نطاق واسع للعناية بالبشرة والشعر سواء بشكل مباشر أو من خلال مستحضرات التجميل المختلفة.





يساعد الجليسرين فى حل مشكلات الشعر المجعد بعيدًا عن استخدام المواد و المستحضرات الكيماوية التي تضر بالشعر و تتسبب في اتلافه. عند تركه على الشعر لفترة طويلة يجعل مظهره جميل ويحافظ عليه نظراً لأنه مرطب حقيقي و سريع للشعر. إذا كنت تبحثين عن وسيلة بسيطة و غير مثمنة للعناية بالشعر، ابتعدي عن المستحضرات الباهظة الثمن التي قد تضر شعرك على المدى البعيد و اعتمدي على الوصفات الطبيعية الرائعة من الجلسرين للتنعيم! إتجهي إلى اليسار وتعرفي على أفضل هذه الوصفات المجربة.





1- يرطب الشعر الجاف

زيت الجلسرين النباتي هو إحدى الحلول النافعة للعديد من المشكلات الجمالية التي تخص الشعر ومن السهل الحصول عليه في الصيدليات الكبرى. يعمل الجلسرين على ترطيب الشعر الجاف، يمكنكِ إستخدامه مع أحد الزيوت العطرية كزيت اللافندر و رشه مباشرة على الشعر عقب غسله مما يجعله رطباً لفترة طويلة.





ماسك لترطيب الشعر الجاف

يمكنكِ عمل خلطة مكونة من ملعقتين كبيرتين من الجلسرين السائل مع ملعقة كبيرة من خل التفاح و ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و أخرى من زيت جوز الهند. إمزجيهم جيداً ودلكي فروة الرأس بواسطة أطراف الأصابع ثم غطي الشعر بفوطة دافئة و اتركيه لمدة خمسة و أربعين دقيقة ثم اغسليه بالشامبو و اغسليه بالماء الفاتر.





3- يحد من ظهور القشرة

يساعد الجلسرين على التخلص نهائياً من قشرة الشعر والإلتهابات خاصة إذا كان جافًا. دلكي الفروة بإنتظام بزيت الجلسرين نظراً لأنه يحتوي على خصائص مهدئة للحكة.





ماسك للحد من ظهور القشرة والإلتهابات

يمكنكِ عمل وصفة تحد من ظهور القشرة تماماً عبارة عن ملعقة كبيرة من الجلسرين مع ثلاثة ملاعق كبيرة من البابونج المخفف. أضيفي إليهم ملعقة كبيرة من زيت الليمون و نصف كوب ماء و ربع كوب صابون مبشور. قلبي كافة المكونات لتحصلي على خليط كريمي وضعي القليل منه على فروة الرأس مع تدليكه جيداً. إتركيه على الشعر لمدة 10 دقائق. يمكنكِ تجربة وصفة أخرى مدهشة و هي خلط الجلسرين مع خل التفاح و شطف الشعر به مرة واحدة شهرياً.





4- يفرد الشعر المجعد

يساعد إستخدام الجلسرين على فرد الشعر دون الإضطرار للجوء إلى إستخدام أي مواد كيماوية. كل ما عليكِ هو ان تمزجي بعض الزيوت الهامة للشعر كزيت الزيتون وزيت الخروع الذي يزيد من كثافة الشعر و تطويله و زيادة الرطوبة واللمعان به.





ماسك لفرد الشعر المجعد

امزجي زيت الزيتون مع زيت الخروع و زيت الجلسرين بكميات متساوية و ضعيهم على الشعر لمدة ثماني ساعات و غطيهم بغطاء بلاستيك. من الممكن خلط زيت الجلسرين أيضًا مع زيت اللافندر وتدليك فروة الرأس بهم. اشطفي الشعر بالماء الدافيء و سوف تحصلين على نتيجة مميزة شرط تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا.





5- يساعد على لمعان الشعر

يزيد إستخدام الجلسرين من تغذية الشعر وزيادة قوته و لمعانه. لتحصلي على شعر لامع قوي و صحي في الحال داومي على هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا و سوف تتخلصي نهائياً من كافة مشاكل الشعر التي تعانيين منها والحصول على شعر لامع، ناعم وقوي.





ماسك للمعان الشعر

اخلطي ملعقة من الجلسرين السائل مع ملعقتين من أي نوع من الزيوت الطبيعية مثل زيت المينك وزيت اللوز. دلكي فروة الرأس بشكل جيد قبل غسله بساعة على الأقل. إغسليه بالماء الفاتر وإبتعدي تمامًا عن الماء الساخن الذي يضر شعركِ ويسبب جفافه وتلفه.