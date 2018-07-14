هاري كين: كانت بطولة شاقة ولا أضع اللوم على أحد

صرح هاري كين نجم إنجلترا عقب خسارة مباراتهم أمام بلجيكا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم المقامة حالياً بروسيا بأن البطولة كانت شاقة وأنه لا يضع اللوم على أحد لخسارة المركز الثالث.





وقال كين في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "لعبنا في الشوط الثاني بشكل جيد، لقد حاصرناهم في منطقتهم ثلاثين دقيقة لكن لم نتمكن من التسجيل، لم يكن باستطاعتنا تقديم أكثر مما فعلنا. لقد كانت بطولة شاقة. بلجيكا فريق جيد حقاً. ولا يمكن أن أَضع اللوم على أحد. لقد قدمنا كل ما لدينا".