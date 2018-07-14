بعد ارتفاع أسعار السجائر.. زيادة جديدة فى أسعار المعسل

أعلنت شركة الشرقية للدخان اليوم السبت "إيسترن كومباني" أسعار المعسل بعد تطبيق زيادة رسوم التأمين الصحي، التي أقرتها الحكومة الخميس الماضي.





وقالت الشركة في بيان صحفي، إنه بعد تطبيق الزيادة البالغة 10%، سيصبح سعر معسل "قص وسلوم" 80 جرام 5.5 جنيه للمستهلك، وعبوة 150 جراما 11 جنيها.





وسيصبج سعر المعسل "قص وسلوم" عبوة 250 جراما 16.5 جنيه، والعبوة 600 جرام بسعر 33 جنيهًا، ومعسل صنف "كريستال" وزن 100 جرام سيصبح سعره 16.5 جنيه، ومعسل "وان فور يو" (برطمان) وزن 250 جرامًا سعره 44 جنيهًا.





وتحتكر الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، صناعة السجائر والتبغ في مصر.





وكانت الشركات المصنعة للسجائر قد أعلنت يوم الخميس الماضي، زيادة أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح بين 1 إلى 5 جنيهات، نتيجة تطبيق رسوم قانون التأمين الصحي.