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عاجل.. انفصال مي سليم ووليد فواز بعد أيام من زواجهما

السبت 14/يوليه/2018 - 06:57 م
عاجل.. انفصال مي سليم ووليد فواز بعد أيام من زواجهما
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محمد جمال دسوقي
 
أعلن الفنان وليد فواز، انفصاله عن زوجته الفنانة مي سليم، بعد أيام قليلة من إعلان زواجهما.

وكتب "فواز" عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام":"الحمد لله على كل شئ.. في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي.. للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكاد تبدأ بعد.. دعواتكم".


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