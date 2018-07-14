عاجل.. انفصال مي سليم ووليد فواز بعد أيام من زواجهما
السبت 14/يوليه/2018 - 06:57 م
محمد جمال دسوقي
أعلن الفنان وليد فواز، انفصاله عن زوجته الفنانة مي سليم، بعد أيام قليلة من إعلان زواجهما.
وكتب "فواز" عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام":"الحمد لله على كل شئ.. في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي.. للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكاد تبدأ بعد.. دعواتكم".
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