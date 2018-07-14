عاجل.. انفصال مي سليم ووليد فواز بعد أيام من زواجهما





وكتب "فواز" عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام":" الحمد لله على كل شئ.. في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي.. للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكاد تبدأ بعد.. دعواتكم".









أعلن الفنان وليد فواز، انفصاله عن زوجته الفنانة مي سليم، بعد أيام قليلة من إعلان زواجهما.