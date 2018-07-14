"أمهات مصر": نطالب بالعدل ومراعاة مصلحة الطالب في تظلمات الثانوية

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن الإتحاد تلقي العديد من الشكاوي من قبل أولياء الأمور والخاصة بتظلمات الثانوية العامة.





وأوضحت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور يطالبون وزارة التربية والتعليم بأن يتم إعادة تصحيح ورقة الإجابة الخاصة بالطالب وعدم الاكتفاء بتجميع الدرجات فقط، مؤكدين أن ذلك أبسط حقوق الطلاب، وكذلك التأكيد علي تشديد الرقابة في التصحيح من قبل المتخصصين، موضحين أنهم لا يريدوا سوي العدل والمراجعة الصحيحة وإعادة حقهم ومجهودهم طوال العام حتي لو نصف درجة إذا كانوا يستحقوا.





وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التعليم بالتسهيل على أولياء أمور الطلاب في إجراءات عمل تظلمات الثانوية العامة دون أي معاناة أو تعب لهم وأن يتم التصحيح بطريقة سريعة وعادلة وظهور في أسرع وقت ممكن، بينما ناشدت أولياء الأمور بالتقدم لإجراء تظلم لكل من يري أنهم ظلموا في التصحيح والحصول علي حقهم .





وتفاعل العديد من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على "فيس بوك"، حيث تضمنت بعض التعليقات: "ابسط الحقوق إن اللي بيعمل تظلم تتعاد تصحيح ورقته مش يكتفوا بتجميع درجات، عاوزين رقابه ومتخصصين يصححوا الورق بتاعتهم من تاني مش بتوع الكنترول اللي ظلموا في الأول"، وقالت ولي أمر: "نطالب بإعادة تصحيح الورق، ما فيش حاجة اسمها إعادة تجميع الورقة، في ظلم جامد في تصحيح المواد العلمية، وكل اللي قيل إنهم سيراعوا مصلحة الطالب ده كذب".



