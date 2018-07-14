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محافظ الغربية يهنىء الأول على الثانوية الأزهرية

السبت 14/يوليه/2018 - 06:59 م
محافظ الغربية يهنىء الأول على الثانوية الأزهرية
صورة أرشيفية
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أيمن يحيي
 
هنأ اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، فى إتصال تليفونى، الطالب عبد الله محمد الشحات مصباح، المقيم بقرية سجين مركز قطور محافظة الغربية، والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، متمنيًا للطالب التوفيق والنجاح في السنوات القادمة.

كما قدم محافظ الغربية التهنئة لأسرة الطالب وقدم لهم شكره وتقديره على مابذلوه طوال العام من جهد مع أبنهم لتحقيق هذا المركز على مستوى الجمهورية.

وأوضح محافظ الغربية أنه يتم الآن الإعداد لإستقبال الأوائل من أبناء المحافظة على مستوى المراحل التعليمية المختلفة لتقديم التهنئة لهم وتكريمهم هم وأسرهم فى إحتفالية تقام بالمحافظة.
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