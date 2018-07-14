الأول على الثانوية الأزهرية: سعيد لمكالمة شيخ الأزهر وتهنئتي (صور)

قال عبد الله محمد الشحات مصباح، الحاصل على المركز الأول علمي علوم بمجموع 650 درجة بنسبة 100 %، " الحمد لله ربنا كرمني ووفقني كتير فى حياتي وأسعدني، واتصال فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والذى أبلغني فى العاشرة من صباح اليوم بحصول على المركز الأول بالجمهورية بنسبه 100 % وده جعلني فى حاله غامرة من الفرح بين أفراد عائلته كوني وحيدها".



كما أشار الطالب أنه تلقي دعوه رسمية من مشيخه الأزهر الشريف بأهمية الحضور غدا المؤتمر الصحفي لتكريم أوائل طلاب الثانوية الأزهرية بحضور كافة الأئمة والدعاة من مشايخ الأزهر برفقه أفراد أسرته.



و ناشد الطالب عبد الله الرئيس "عبد الفتاح السيسي " رئيس الجمهورية، بأهمية وضع أليات وسبل تستهدف النهوض بواقع الدراسه داخل المعاهد الأزهرية والتواصل حسب أهمية تيسير الدراسه وضع أليات حديثه تواكب تطور نظم التعليم في الفترة القادمة كي يكون لأبناء الأزهر دور ريادي فى بناء مصر المستقبل".



وأشار الطالب المتفوق أن والديه أصحاب الفضل الأول فى تحقيق تفوقه الدراسي من خلال تشجيعه على المذاكرة لأكثر من 5 ساعات يوميا فضلا عن مواظبته على الحضور خلال فترة دراسته فى الثانوية الأزهرية " موضحا أن حرص على مذاكرة مواد الأزهر باتقانه وتفنن فى تجويد وترتيل القرأن الكريم كاملا منذ مراحل صغره ونشأته طوال فترات عمره.



فى ذات السيق كشف "الشحات " أن قدوته خاله الدكتور حماده مخلص عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر، لافتا بقوله "نفسي أكون زيه واشرف العيله كلها وان شاء الله ربنا هيحقق كل أمنياتي "، مشيرا ان والده يعمل إمام وخطيب بأحد مساجد قرية سجين الكوم بقطور، فضلا عن كون والدته التى تدعي"أسماء محمود مخلص " مدرسة بالقرأن الكريم وهو ما دفعه حسب قوله الى مواصله العمل والمذاكرة ليلا ونهارا كي يحقق التفوق الدراسي المرغوب لي ولأفراد أسرتي.



وتابع بقوله " نفسي بجد مشيخة الأزهر تستجيب لي وتحقق حلمي فى الحياه أن يزور والدي ووالدتي بيت الله الحرام تكريما لهم على تربيتي وتحملي مشقات الحياة كي أكون رجلا ناجحا فى مسار حياتي".



وتابعا والدي الطالب المتفوق بقولهما " ربنا يوفقه وينجح في حياته وربنا ويكفينا حفظه للقران الكريم وكلنا إيدينا فى ايديه " مشيرين أنهم لم يتهاونوا لأي لحظه عن الوقوف بجوار نجلهم الوحيد كي يكون شخصا يدرك مسئوليات الحياه ويراعي الله في عمله".