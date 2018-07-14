أخبار السعودية الآن | وفاة الكتاب المسرحي محمد العثيم

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انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم السبت، الكاتب المسرحي محمد العثيم، بعد معاناة طويلة مع مرض "الفشل الكلوي"."العثيم" إعلامي وكاتب مسرحي صدرت له أربعة كتب، وهو عضو إدارة جمعية الثقافة والفنون بالرياض سابقًا، ويعدّ أحد أبرز المتمسكين بالمنهج الفلسفي، وعمل محاضرًا في الإعلام بجامعة الملك سعود، وتفرغ لعدد من اللجان كمستشار، وظل رغم مرضه وتقدم عمره اسمًا لامعًا في المسرح والتلفزيون والشعر، ومشاركًا فيما يُطرح من قضايا وطنية.وكتب "العثيم"، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منذ شهر: "علمتني الحياة أنَّ صعوبات الحياة تزيدنا قوة وتجاوزنا لعقبات يجعلنا أقدر في تجاوز سواها والقفز على الحواجز يسهِّل بمواجهة الكثير منها، وقد تعودت أن أنظر للعقبة وأقول هي تصدّ عن شر وتجاوزها نجاح".