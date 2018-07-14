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محافظ سوهاج يحيل واقعة الإتجار في الدماء البشرية للنيابة العامة

السبت 14/يوليه/2018 - 06:55 م
محافظ سوهاج يحيل واقعة الإتجار في الدماء البشرية للنيابة العامة
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أبورية حسين
 
قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج إحالة واقعة بيع الدماء البشرية بمركز البلينا للنيابة العامة للتحقيق.

والقت قوات الأمن بسوهاج منذ قليل القبض علي "ن. ه. ع" 63 سنة فني تحاليل بمستشفى البلينا المركزي على المعاش لقيامه ببيع أكياس دم يجمعها من المتبرعين بمنزله. 

تم ضبط عدد 4 اكياس من الد م مجهول المصدر ومبلغ مالي وقدره 79600 جنيه بحوزته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4101 و4105 لسنة 2018 وتتولي النيابة العامة.

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