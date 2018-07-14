طائرة تخترق الحظر الجوى فوق فندق ترامب بأسكتلندا









اخترقت طائرة شراعية، اليوم السبت، منطقة الحظر الجوى أعلى فندق تير نبيرى، الذى يقيم فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمنتجع الجولف باسكتلندا.وبحسب موقع فضائية "سكاى نيوز"، حمل المظلى لافتة احتجاج كتب عليها: "ترامب دون المستوى"، مساء أمس الجمعة، وقال ستيفن مكولوتش، من الشرطة، إن المتظاهر اخترق منطقة الحظر الجوى فوق فندق تيرنبيرى وارتكب جريمة جنائية.من جانبها قالت منظمة جرينبيس، إن الطائرة كانت تحمل لافتة كتب عليها: "ترامب دون المستوى"، احتجاجا على سياساته البيئية والهجرة.وزعمت الجماعة، أن الاحتجاج قد أجبر ترامب على الاختباء، مع بيان يقول: "عندما ظهرت الطائرة الشراعية فى الأعلى، أمكن رؤية الرئيس وهو يتوجه نحو المدخل مهرولا".