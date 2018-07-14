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"الضرائب العقاري" تكشف حالات الإعفاء من الضريبة للوحدات السكنية (فيديو)

السبت 14/يوليه/2018 - 06:50 م
الضرائب العقاري تكشف حالات الإعفاء من الضريبة للوحدات السكنية (فيديو)
سامية حسين
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داليا الحسين
 
كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن حالات الإعفاء من الضريبة العقارية.

وقالت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت إنه لا يوجد ضريبة عقارية على الوحدة السكنية حتى 2 مليون.

وأوضحت، رئيس مصلحة الضرائب العقارية: " الوحدة السكنية التي يمتلكها المواطن أقل من 2 مليون يعفى من الضريبة العقارية بشرط تقديم طلب إنه ليس لديه عقار أخر وهى تساوي هذا المبلغ".
ونوهت أن الوحدات تحت الإنشاء لا تخضع للضريبة العقارية.
المزيد عن: الوحدات السكنية الضرائب العقارية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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