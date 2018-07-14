9 ناشئين في معسكر جمهورية شبين ببرج العرب





انطلق اليوم السبت معسكر فريق جمهورية شبين المقام بفندق توليب برج العرب في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد لدوري القسم الثاني.

واختار محمد عامر المدير الفني للجمهورية 9 لاعبين تحت السن للتواجد مع الفريق الأول وهم الحارس يوسف شعبان، ومصطفى زيكو، وطلبة الشافعي، ومصطفى شلبي، وأحمد سعيد، وأحمد سامي، ومحمد الديب، وأحمد فتحي، ومحمد عوض.

ومن المقرر أن يلعب جمهورية شبين مع الرجاء يوم الإثنين المقبل في إفتتاح ودياتة بالمعسكر، الذي يستمر حتى يوم 26 يوليو الحالي.