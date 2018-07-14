تعرف على سعر ومواصفات "أودي Q7" موديل 2018 في السعودية

ظهر طراز Q7 في عام 2007 وأستمر الجيل الأول حتي عام 2015 ليستبدل بالجيل الثاني الذي ظهر 2016، وقامت أودي بتقديم الجيل الحالي من موديل Q7 2018 من فئة السيارات المتعددة الأستخدام وطرحت في الأسواق بخيارين الأول ذو الخمسة مقاعد وسوف يتم ذكرة في المقال، والأخر ذو السبعة مقاعد.





موصفات المحرك

قدمت أودي Q7 بخيارين للمحركات الأول محرك سعة 3 لتر TFSI يخرج قوة قدرها 330 حصان وعزم دوران 440 نيوتن وأرقام الأداء الرسمية من السكون إلي 100 كم في خلال 6,1 والسرعة القصوي 250 كم ويستهلك وقود بمقدار 8.1 لتر لكل 100كم.





بينما الخيار الأخر فهو محرك ديزل بسعة 3 لتر TDI يخرج قوة قدرها 270 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر وأرقام الأداء الرسمية لهذا المحرك من السكون إلي 100 كم في خلال 6,3 ثانية ويستهلك وقود بمقدار 6,1 لتر لكل 100 كم والسرعة القصوي 234 كم.





ويتصل كلأ منهما بناقل حركة أتوماتيكي مكون من ثمان سرعات ويعمل كلأهما بنظام الجر الكلي للعجلات.





أبعاد السيارة

تتوافر أودي طراز Q7 بطول 5,052 وعرض 1,986 متر وأرتفاع 1,740 متر وطول قاعدة العجلات 2,994 متر ووزن السيارة 2045 كجم.





تجهيزات السيارة

– دعمت أودي Q7 تجهيزات قياسية هامة في كل الفئات منها وجود وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي بالأضافة إلي وسائد هوائية لحماية الركاب بالخلف وأيضاً وجود ABS وهو نظام الفرامل المانعة للانزلاق وEBD وهو نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل و ESC وهو نظام التحكم الإلكتروني بالثبات.





– بالأضافة إلي وجود مجموعة من التجهيزات المساعدة للقيادة مثل كاميرا أمامية وظيفتها قراءة العلامات المرورية و معرفة السرعة القصوي للطريق و نظام البقاء في المسار ونظام الصف التلقائي للسيارة و مثبت سرعة.





– أما من الخارج فقد حصلت السيارة علي مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتكنولوجيا LED وفتحة سقف بانوراما كهربائية وعجلات معدنية بخيارات متعددة تبدأء من مقاس 18 بوصة وحتي 21 بوصة.





– ومن الداخل حصلت علي مقاعد من الجلد ذات تصميم رياضي متعددة الخيارات للألوان وتعمل بضبط كهربائي مع وجود ذاكرة لحفظ الوضعيات، بالأضافة إلي ضوء محيطي بمقصورة القيادة وأيضاً شاشة العدادات بمقاس 12,3 بوصة لعرض جميع معلومات القيادة والخرائط، بجانب وجود شاشة معلوماتية بمقاس 8,3 بوصة تعمل باللمس متوافر عليها نظام لعرض الوسائط متصلة بنظام صوتي مكون من 19 سماعة، أو نظام صوتي متكون من 23 سماعة وشاشات للمقاعد الخلفية بقياس 10 بوصة.





سعر السيارة