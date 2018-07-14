عاجل.. براءة فضل شاكر

أصدرت محكمة جنوب لبنان، قرارا يقضي بمنع محاكمة فضل شاكر وشقيقه، في الدعوى المقامة من قبل رئيس بلدية حارة صيدا، بجناية تشكيل عصابات مسلحة وأيضا اتهامهما بالسب والقذف والتهديد وإحالتهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في صيدا.





وجاء في القرار الصادر عن المحكمة، أنه بعد الاطلاع على تقرير النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بتاريخ 25 أبريل 2014 الذي تطلب فيه اتهام المدعى عليهما فضل شمندر المعروف بفضل شاكر وشقيقه فادي شمندر بالجناية المنصوص عنها في قانون العقوبات والظن بهما بمقتضى المواد 317 و678 و583 و584 من قانون العقوبات واتباع الجنح بالجناية للتلازم وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق المدعى عليهما تمهيدًا لإحالتهما إلى المرجع المختص وتدريكهما الرسوم والنفقات.





وبعد اطلاع الهيئة على الوقائع قررت بالإجماع، أولا الظن بالمدعى عليه فضل عبد الرحمن شمندر المعروف بفضل شاكر بالجنح المنصوص عنها في المواد 317 و383 و386 و388 و574 من قانون العقوبات ومنع المحاكمة عنه لجهة الجناية المنصوص عنها في المادة 335 من قانون العقوبات لعدم توفر عناصرها، وثانيا الظن بالمدعى عليه فادي عبد الرحمن شمندر بالجنح المنصوص عنها.



