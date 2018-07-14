"التجارى الدولى" يكشف حقيقة إستيلاء أحد موظفى البنك على أرصدة العملاء

جاء ذلك بعد ما أثير من ادعاءات عن استيلاء أحد موظفى البنك على أرصدة من حسابات العميل الشاكى ونتائج الفحص أثبتت عدم صحة هذا الادعاء.

وأشار بيان البنك، إلى إن جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالمعاملات المعنية تتوافق مع اللوائح الداخلية المنصوص عليها فى مواثيق البنك وإجراءاته التشغيلية وكذلك التعليمات والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزى المصرى. وسوف يتم اليوم إخطار العميل للحضور لاستلام رد البنك الرسمى على اعتراضاته.

وسيقوم البنك التجاى الدولى (مصر) بإعلام الجهات الرقابية المختصة بنتائج التحقيقات وإتاحة كافة الوثائق والمستندات للإطلاع عليها وفحصها والتأكد من أن اعتراضات العميل غير صحيحة.