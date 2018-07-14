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كين يقترب من جائزة الحذاء الذهبي في المونديال.. وجريزمان يطمح لمعجزة في النهائي

السبت 14/يوليه/2018 - 06:04 م
كين يقترب من جائزة الحذاء الذهبي في المونديال.. وجريزمان يطمح لمعجزة في النهائي
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أحمد عصام
 

خسر منتخب انجلترا، ضد منافسه منتخب بلجيكا، بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وسجل هاري كين مهاجم منتخب انجلترا 6 أهداف في مونديال روسيا، ويليه كريستيانو رونالدو لاعب البرتغال، ورميلو لوكاكو لاعب بلجيكا برصيد 4 أهداف.

ويحتاج انطوان جريزمان صاحب ال3 أهداف لاحراز سوبر هاتريك في المباراة النهائية، ضد منتخب كرواتيا، والذي ستقام مساء الغد الأحد في إطار منافسات نهائي كأس العالم.

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