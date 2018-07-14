تعرفي على فوائد التين للبشرة

التين من الفواكه المفيدة الغنية بمضادات الأكسدة، كما أنه يساعد على الحفاظ على بشرتكِ بحالة صحية، ويمكنكِ استعماله للحفاظ على البشرة من خلال التالي:-





- للتخلص من الحبوب وصفاء البشرة: قشّري التين أولًا ثم اهرسيه جيدًا وضعي طبقةً منه على وجهك، واتركيها حوالى 20 دقيقة ثم اشطفي وجهكِ بعد ذلك بالماء الفاتر.





- إزالة الثآليل: حليب التين يساعد على تآكل اللحم الميت في الجسم مثل الثؤلول، فيوضع على اللحم القاسي فيصبح طريًّا ما يسهّل من إزالته.



