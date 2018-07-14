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تعرفي على فوائد التين للبشرة

السبت 14/يوليه/2018 - 05:56 م
تعرفي على فوائد التين للبشرة
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التين من الفواكه المفيدة الغنية بمضادات الأكسدة، كما أنه يساعد على الحفاظ على بشرتكِ بحالة صحية، ويمكنكِ استعماله للحفاظ على البشرة من خلال التالي:-

- للتخلص من الحبوب وصفاء البشرة: قشّري التين أولًا ثم اهرسيه جيدًا وضعي طبقةً منه على وجهك، واتركيها حوالى 20 دقيقة ثم اشطفي وجهكِ بعد ذلك بالماء الفاتر.

- إزالة الثآليل: حليب التين يساعد على تآكل اللحم الميت في الجسم مثل الثؤلول، فيوضع على اللحم القاسي فيصبح طريًّا ما يسهّل من إزالته.

- ترطيب البشرة ونعومتها: امزجي في إناء صغير، ملعقة من زيت الزيتون مع ثمرة أو ثمرتين من التين المهروس، ضعي القناع على وجهكِ بعيدًا عن منطقتي العين والشفاه، انتظري 10 دقائق حتى يقوم الزيت والتين بإمداد البشرة بالعناصر الغذائية، ثم اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر.
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