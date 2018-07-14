ضبط متهم بالتعدي جنسيًا على نجلة شقيقته وسط الزراعات بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم السبت، من ضبط متهم بالتعدي جنسيًا على نجلة شقيقته والتحرش بها وسط الزراعات بقرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى.



وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من المدعو "صلاح.ع.ع " 54 سنة مقيم بقرية صفط تراب بدائرة المركز باتهامه للمدعو "صديق.ث.ع.ي " 45 سنة صياد "شقيق زوجته وخال الفتاة " مقيم بقرية صفط تراب بدائرة المركز بالتعدي جنسيا على نجله التى تدعي "حبيبه " 10 سنوات طالبة والتحرش بأراضي زراعية ومهجورة وسط القرية.



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة تم ضبط المتهم وبمواجهته نفي ما نسب إليه من إتهامات وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم وقررت حبسه 4 أيام وعرض الفتاة على الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة.