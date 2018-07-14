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مشجعين هولنديين: هنشجع بلجيكا أمام إنجلترا (فيديو)

السبت 14/يوليه/2018 - 05:57 م
مشجعين هولنديين: هنشجع بلجيكا أمام إنجلترا (فيديو)
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رقية جمال
 
قال مشجعون هولنديون إنهم جاءوا لتشجيع بلجيكا أمام إنجلترا في المنافسة على الثالث والرابع بروسيا.

وأضافوا في برنامج "هنا روسيا" على قناة "TEN": "إحنا مش بنحب الإنجليز، عشان كده جئنا لتشجيع بلجيكا أمام إنجلترا".

فيما قال عمرو عبد الحميد: "الناس هنا دمهم خفيف، وفي مشجعين هولنديين حضروا لروسيا خصيصًا لتشجيع المتخب البلجيكي".
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