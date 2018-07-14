مشجعين هولنديين: هنشجع بلجيكا أمام إنجلترا (فيديو)
السبت 14/يوليه/2018 - 05:57 م
رقية جمال
قال مشجعون هولنديون إنهم جاءوا لتشجيع بلجيكا أمام إنجلترا في المنافسة على الثالث والرابع بروسيا.
وأضافوا في برنامج "هنا روسيا" على قناة "TEN": "إحنا مش بنحب الإنجليز، عشان كده جئنا لتشجيع بلجيكا أمام إنجلترا".
فيما قال عمرو عبد الحميد: "الناس هنا دمهم خفيف، وفي مشجعين هولنديين حضروا لروسيا خصيصًا لتشجيع المتخب البلجيكي".
وأضافوا في برنامج "هنا روسيا" على قناة "TEN": "إحنا مش بنحب الإنجليز، عشان كده جئنا لتشجيع بلجيكا أمام إنجلترا".
فيما قال عمرو عبد الحميد: "الناس هنا دمهم خفيف، وفي مشجعين هولنديين حضروا لروسيا خصيصًا لتشجيع المتخب البلجيكي".