موعد مباراة فرنسا ضد كرواتيا في نهائي كأس العالم 2018 والقنوات المجانية الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة عبر العالم موعد انطلاق المباراة النهائية من بطولة كأس العالم والتي ستجمع بين منتخبي كرواتيا وفرنسا، وذلك يوم 15 يوليو الجاري.

تنطلق صافرة بداية لقاء كرواتيا وفرنسا، يوم الأحد والموافق 15 يوليو 2018، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.

تقام مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا على ملعب "لوجنيكي"، وكان منتخب كرواتيا قد تخطى عقبة انجلترا بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي.

- تردد بين سبورتس المفتوحة

تردد القناة: 12475| معدل: عمودي | معدل الترميز: 27500| ترميز القناة: 2/3 | إشارة إرسال البث: DVB-S2 | معدل تردد الموجة: 8PSK.

- المشاهدة عبر الانترنت beIN SPORTS ؟

كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية وأجهزة الكومبيوتر وغيرها.

وتواكب قنوات بي إن سبورتس المباراة بنقل مباشر عبر قنوات MAX HD1 وMAX HD2 (باللغة العربية) وMAX HD3 (باللغة الإنجليزية) وMAX HD4 (باللغة الفرنسية) وbeIN 4K، حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة وحصرية وقراءة فنية قبل وخلال الشوطين وكذلك بعد اللقاء.

وأسقط منتخب فرنسا نظيره بلجيكا بهدف نظيف سجله أومتيتي بضربة رأسية رائعة في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم 2018 والمقامة حاليا في روسيا.

من المقرر أن يتم إذاعة لقاء فرنسا وكرواتيا في المباراة النهائية من كأس العالم عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى قنوات أخرى مجانية مثل "تي آر تي1" التركية.

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.