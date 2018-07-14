ماسكات فاكهة الصيف لبشرة أكثر إشراقَا.. جربيها

تحتاج البشرة بين الحين والآخر إلى ترطيب للحفاظ عليها من حر الصيف ومن البثور السوداء والحبوب التي تظهر على البشرة، لذا جمعنا لكِ مجموعة من الخلطات الطبيعة جربيها:-





خلطة الموز والعسل

- حبة موزة مهروسة

- ملعقة صغيرة عسل

اخلطي العسل مع الموز، ضعي الماسك على بشرتِك، بحيث يكون

ذا طبقة سميكة، واتركيه يجف لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، وكرري العملية مرة أسبوعيًّا لبشرة رطبة ونقية.





خلطة العسل مع السكر البني

- عصير العنب الطازج

- ملعق صغيرة سكر بني

اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ لمدة 10 دقائق.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، لإزالة الماسك، مع فركه بلطف للتخلّص من الأوساخ.

كرريه مرة أسبوعيًّا، إذ يساعد العنب على إزالة البقع الداكنة، والوقاية من ظهور حبّ الشباب.





خلطة الكنتالوب والنشا

- شريحة كنتالوب مهروس

- ملعقة صغيرة نشا

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ لمدة 10 دقائق.