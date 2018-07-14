بلجيكا تحصل على ثالث المونديال لأول مرة في تاريخها بثنائية في شباك الإنجليز
السبت 14/يوليه/2018 - 05:51 م
الفجر الرياضي
وسجل هدفي بلجيكا مونييه في الدقيقة 4
وهازارد في الدقيقة 82.
وبهذه النتيجة يحصد منتخب بلجيكا المركز
الثالث بالمونديال لأول مرة في تاريخه، بينما حصلت انجلترا على المركز الرابع مجددا بعد نسخة 90 وخسارتها أمام إيطاليا أيضا.
وبهذه النتيجة يحصد منتخب بلجيكا المركز
الثالث بالمونديال لأول مرة في تاريخه، بينما حصلت انجلترا على المركز الرابع مجددا بعد نسخة 90 وخسارتها أمام إيطاليا أيضا.
وكان منتخب بلجيكا قد خسر في الدور نصف النهائي أمام فرنسا بهدف نظيف، بينما خسرت انجلترا أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف.
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