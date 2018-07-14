ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بلجيكا تحصل على ثالث المونديال لأول مرة في تاريخها بثنائية في شباك الإنجليز

السبت 14/يوليه/2018 - 05:51 م
بلجيكا تحصل على ثالث المونديال لأول مرة في تاريخها بثنائية في شباك الإنجليز
طباعة
الفجر الرياضي
 

 نجح منتخب بلجيكا في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين على انجلترا في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على المركز الثالث والرابع بالمونديال الروسي.

 

 

وسجل هدفي بلجيكا مونييه في الدقيقة 4 وهازارد في الدقيقة 82.


وبهذه النتيجة يحصد منتخب بلجيكا المركز الثالث بالمونديال لأول مرة في تاريخه، بينما حصلت انجلترا على المركز الرابع مجددا بعد نسخة 90 وخسارتها أمام إيطاليا أيضا.


وكان منتخب بلجيكا قد خسر في الدور نصف النهائي أمام فرنسا بهدف نظيف، بينما خسرت انجلترا أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

المزيد عن: هازارد مونديال روسيا كورة كاس العالم رياضة بلجيكا وانجلترا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
بلجيكا
2
x
16:00
0
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/14/2018 6:10:01 PM