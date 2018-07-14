15 مليار دولار حجم الأستثمارات الكويتية فى مصر

ذكر سفير مصر لدى الكويت، طارق القوني، أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا كبيرا منذ ثورة 30 يونيو 2013 على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية المتراكمة في مصر، ارتفع بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى 15 مليار دولار.





وقال طارق القوني، اليوم السبت، إن الكويت تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربياً؛ وذلك بإجمالي 3.76 مليار دولار خلال الفترة من 1970 وحتى 2016، من خلال نشاط ألف و166 شركة.





وأشار، إلى أن بعض المصادر الأخرى تقدر الحجم الحقيقي للاستثمارات الكويتية في مصر بأكثر من 15 مليار دولار، كاستثمارات متراكمة، خاصة إذا تم حساب الاستثمارات في مجال البترول والغاز.





وأكمل، أن الاستثمارات الكويتية في مصر ترتكز على عدد من القطاعات، تشمل الخدمات، والسياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، والزراعة، بالإضافة إلى قطاع التمويل والمصارف.





ونوه القوني، إلى أنه بالنسبة لحجم الاستثمارات المصرية في الكويت، فقد بلغ نحو 1.1 مليار دولار، تركزت معظمها في مجالات البناء والتشييد، والخدمات، وفروع الشركات المصرية في الكويت، بالإضافة إلى استثمارات المصريين في سوق الأوراق المالية في الكويت.





وذكر القوني، أن التبادل التجاري بين مصر والكويت في مجال السلع غير النفطية، تضاعف 3 مرات خلال السنوات الأربع الماضية، مسجلا نحو 500 مليون دولار بعام 2017، مقارنة بنحو 150 مليون دولار قبل تلك الفترة.





وألمح، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ الـ 3 مليارات دولار بالمنتجات البترولية.





وكانت مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، قد وقعت مؤخراً مع الصندوق الكويتي للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دينار (170 مليون دولار)، لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر في سيناء.