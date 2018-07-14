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رئيس جامعة السويس يعيين مشرفين للكليات الجدد وأمناء للكليات

السبت 14/يوليه/2018 - 05:53 م
رئيس جامعة السويس يعيين مشرفين للكليات الجدد وأمناء للكليات
الدكتور سيد الشرقاوى - رئيس جامعة السويس
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أبوبكر عبد المعز
 
أجرى الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، عدد من التحركات الداخلية داخل الجامعة وتعيين مشرفين على كليات الجديدة وامناء لمنصب أمين الكليات.

أصدر رئيس الجامعة قرار بتعيين الدكتور اشرف حنيجل المشرف كلية هندسة والدكتور سعيد عبادى المشرف على كلية الطب ويسرى عبد العاطى وكيل الطب لشئون تعليم وطلاب بكلية الطب والدكتور عبد المنعم شبراوى وكيل كلية طب لدراسات العليا لطب.

كما أصدر رئيس الجامعة قرار بتعيين بثينة محمد القائم امين كلية الطب ومحمد عبد المجيد امين كلية الطب وعمرو كمال امين كلية التجارة.

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