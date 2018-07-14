الأولى ثانوية أزهرية: مثلي الأعلى رسول الله خير قدوة

وأكدت هاجر أنها كانت تستذكر دروسها اول باول وتتمثل دروسها بمجموعات في كل المواد وفي أخر شهرين مكملتش بعض الدروس علشان الم المواد، ووالدي ووالدتي واخواتي والمدرسين كانوا دائمًا يشجعوني.

وأشارت هاجر إلى أن هواياتها قراءة القصص والروايات والمطبخ بتنفيذ اكلات تتعرف عليها من خلال الإنترنت.وأكد والد الطالبه مدرس الرياضيات بمدرسة ميت جراح الاعداديه أن اتصال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فخر لينا توج تعبنا وادخل علينا الفرحة مؤكدا أنهم كانوا في انتظار إعلان النتيجه غدًا.وكشف والد الطالبه عن تفوقها وحصولها علي المركز الثالث علي الجمهورية في الإعدادية قائلا كنا نتوقعها من ال ١٠ الأوائل، مشيرًا إلى أن أشقائها بمراحل التعليم المختلفة بالأزهر لتعليمهم اصول الدين وهم محمد طالب بالفرقة الخامسة كلية طب الأزهرب،ومروه طالبة بالصف الثالث الإعدادى، ووالدتها مني السيد صابر مدرسه دراسات بمعهد طناح، مؤكدا أن الهدف تعليمهم الاخلاق والنواحي الدينيه واللي بيتعب ي ليلاقي ويكفي أن الطالب يحصل حفظ القران الكريم.وعن المناهج أكدت أنها بحاجة الي تنقيه واختيار ألفاظ سهله أو تفسيرها وتقسيمها لعناوين فرعيه تسهل علي الطلاب، التعليم.