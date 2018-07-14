بطلها السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لواقعة "كلب فيصل"





واقعة مستفزة، آثارت غضب المواطنين، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر المتهم سيد سيكا، بشارع العشرينبالجيزة وهو يروع شابًا بواسطة كلب ضخم، لتنهال التعليقات الحادة، إلا أن المفاجأة، حينما قام المجني عليه بتبرئة المتهم.









بداية الواقعة

البداية، حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المتهم "سيكا" بشارع العشرين بالجيزة وهو يروع شابًا بواسطة كلبضخم ويظهر الفيديو الكلب وهو يعقر الشاب بعد أن استوقفه صاحب الكلب في الشارع.





وتسبب المقطع -الذي لا يتجاوز الدقيقة و17 ثانية- في موجة غضب عارمة بين رواد فيسبوك، الذين شنوا هجومًا حادًا على الشاب عبر صفحتهالشخصية بفيسبوك، مطالبين قوات الشرطة بسرعة ضبطه.





ويظهر في الفيديو كلب من سلالة "روت وايلر" يتحرش بشاب قصير القامة يرتدي "تي شيرت" أخضر وبنطالاً رياضيًا، وسط توسلات منه "عيبعليك يا سيد.. ده تقدير"، وسط ضحكات أصدقاء مالك الكلب الذي حرضه على تمزيق ملابسه "والله مش معايا غيره" ليقضم الكلب إصبعه.





القبض على صاحب الواقعة

وفور تداول الموقع تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث الذي أثار غضب الكثيرمن المواطنين في الشارع المصري.





وألقت قوات الأمن، القبض على المتهم الشهير باسم سيد سيكا بشارع العشرين في منطقة فيصل، بعدما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديوللمتهم وهو يمسك كلب شرس ويستوقف الشاب "أحمد" من سكان المنطقة واستخدم الكلب لترويعه وإذلاله والسخرية منه أمام عدد من أصدقاءالمتهم.









كواليس خاصة

وشكلت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سيد.إ"، وشهرته "سيد سيكا"، 21 سنة،عاطل، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضية مخدرات، كما أمكن تحديد شخص المجنى عليه، ويدعى"أحمد.م.م"، 20 سنة، عامل.





وباستدعاء المجني عليه أقر بأن الواقعة منذ حوالي عام ونصف العام، ولم يقم بالإبلاغ عنها.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض، ونشره مقطع الفيديو المتضمن الواقعةعلى صفحته بموقع "فيس بوك" على سبيل الدعابة، وأضاف بنفوق الكلب منذ حوالى 8 أشهر.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.









المجني عليه يبرأ المتهم

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة بعد سماع أقوال "أحمد"، الشاب المجني عليه، والتي أفاد فيها أن المتهم "سيد سيكا" صديقه وبمثابة شقيقه وأن بينهما"عيش وملح"، على حد قوله، وأن كل ما جاء في الفيديو الخاص بالواقعة كان على سبيل المزاح لا أكثر.





وأكد "أحمد" أمام النيابة أن الواقعة قديمة جدًا، منذ أكثر من عام ونصف، كما أنه لم يتعرض لأي إصابات.







