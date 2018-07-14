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علي جمعة: لا يوجد ما يسمى بمصحف فاطمة

السبت 14/يوليه/2018 - 05:37 م
علي جمعة: لا يوجد ما يسمى بمصحف فاطمة
علي جمعة
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رقية جمال
 
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أنه لا يوجد ما يسمى بمصحف فاطمة.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم السبت، أننا نحب آل البيت ونذوب فيهم ذوبان مثل السكر في الشاي.

وتابع، أن من يتحدثوا عن أن هناك نسخ للقرآن عند الشيعة يريد أن يكون هناك حرب ضروس بين السنة والشيعة، مشددًا على أنه ليس هناك أصلًا ما يسمى بمصحف علي، وليس هناك حذف بمصحف علي، حتى يسمى هذا نسخ، فكل هذه تراهات لا أصل لها والعلم نفاها، والراسخون في العلم ينفوها، والمصحف الشريف متفق عليه، ومن يقول أن المصحف الشريف كان فيه سورة الولاية ثم نسخت، والتى تقول أن علي ولي الله، كل هذا تراهات لا حقيقة لها حتى عند علماء الشيعة.
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