محافظ الشرقية : الرئيس السيسي استطاع تثبيت أركان مؤسسات الدولة

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد إستطاع أن يعمل على تثبيت أركان مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب البغيض للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد وإحداث التنمية الشامله لتوفير حياه كريمة لمواطني الدولة واليوم وخلال فترة رئاسته الثانية ستستكمل الدولة ما بدأته من مكافحة الإرهاب والقضاء عليه نهائياً وإقامة التنمية المستدامة وتلقيح وتنقيه الأجواء السياسية والحزبية وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياه السياسية والحزبية لخلق كوادر جديدة لديها من الوعي والثقافة والعلم لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها، جاء ذلك خلال مشاركته إحتفالية تدشين المقر الجديد لحزب مستقبل وطن بالشرقية بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ والمهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن وأعضاء الأمانة العامة للهيئة العليا للحزب وأعضاء الأمانة العامة بالمحافظة وعدداً من نواب البرلمان وأعضاء الحزب.



