وصلات رقص منة فضالي تشعل حفل رامي صبري بمدينة العالمين الجديدة (صور)

حرص النجم رامي صبري، في ختام حفله بمدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالي علي تحية الفنانة منة فضالي التي تواجدت منذ بداية الحفل أمام خشبة المسرح حيث قامت بتصويره لايف وفيديو بهاتفها المحمول.

وبمجرد صعود "منة" علي خشبة المسرح شاركت رامي الغناء والرقص وسط هتافات وصيحات الجمهور.

وكان قد وقع الاختيار علي النجم رامي صبري لإحياء أولى حفلات صيف مدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالي داخل بحضور عدد كبير من مشاهير المجتمع.

كان في استقبال رامي سامح العمدة و مدير أعماله أيمن نابليون الذي تواجد مبكرا داخل مكان الحفل للإشراف علي بروفة الفرقة الموسيقية وكافة التجهيزات التي تم وضعها علي غرار سهرات اللايف العالمية .

وبمجرد صعود رامي علي خشبة المسرح مرددا لأغنية "كلمة" تعالي هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال فقرته التي امتدت لقرابة الساعتين.

قدم رامي خلال حفله الأول لصيف ٢٠١٨ بالساحل الشمالي عدد كبير من أغانيه التي تألق لها طوال مشواره الفني منها "حبيبي الاولاني" ،"وانا معاك" ، "الراجل" ،" الناس بتبان في الشدة" ،"إبن بلدي" ،" بطلي بقي" ،" وعد مني" ،"اسيبك يومين" .. وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة ال سيلفي.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن المخرج فاروق إسماعيل ومنة فضالي وشيرين حرم رامي صبري.