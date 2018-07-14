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القبض على 7 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

السبت 14/يوليه/2018 - 05:32 م
القبض على 7 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
تمكنت إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، مديرية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات القبض على 7 تجار مخدرات بمدن قليوب وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية ضبط بحوزتهم كميات من الهيروين والأقراص المخدرة والحشيش وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائي إخطارا يفيد بقيام ضباط مكتب مكافحة المخدرات بضبط 7 أشخاص لقيامهم بالإتجار في الهيروين والأقراص المخدرة والحشيش.

وتم ضبط كلا من "إبراهيم. ع - 23 سنة" و"عماد. ح - 30 سنه" في قليوب وبحوزتهم 200 جرام هيروين بقصد الإتجار.

وفي القناطر الخيرية تم ضبط كلا من "محمود. ب - 21 سنة" و"مصطفى. س - 26سنة" وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بقصد الإتجار ومبلغ مالي.

وفي مدينة شبرا الخيمة تم القبض على 3 عاطلين "سيد. س - 51 سنة" و"علاء. ج - 30 سنة" و"عز الدين. م - 30 سنة" وبحوزتهم ربع كيلو هيروين وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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