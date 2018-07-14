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طريقة عمل شوربة البطاطس الصحية للرجيم

السبت 14/يوليه/2018 - 04:26 م
طريقة عمل شوربة البطاطس الصحية للرجيم
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المقادير
- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة
- البصل: 1 حبة (مفروم)
- الثوم: فصّان (مهروس)
- مرق دجاج: 3 اكواب
- ملح: ملعقة صغيرة
- البطاطس: 2 حبة (كبيرة الحجم مفرومة مكعبات صغيرة)
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير
1. سخني زيت الزيتون في قدر واسع على نار متوسطة وأضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تطرى المكونات.

2. أضيفي مرق الدجاج والملح والفلفل واتركي المزيج حتى يغلي ثم أضيفي البطاطس وغطي القدر واتركيه حتى تنضج البطاطس.

3. ازيلي القدر عن النار واطحني البطاطس مع الشوربة ثم أعيدي تسخينها وقدميها ساخنة.
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