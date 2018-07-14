محافظ الإسماعيلية: افتتاح مستشفي طوارئ أبوخليفة سبتمبر القادم

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والنائب عصام منسى عضو مجلس النواب والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، والمقدم محمد عبد اللطيف نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة، مستشفى أبوخليفة الجديد فى حضور عدد من المهندسين والمشرفين على أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى يجرى تنفيذها بمنشآت المستشفى التى تقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد والتى تم إسنادها لإحدى كبرى شركات المقاولات الوطنية.



واعتماد مبلغ 273 مليون لتجهيزها للإفتتاح والتشغيل فى موعد غايته قبل نهاية هذا العام وذلك بعد توقف دام لأكثر من 12 عاما متواصلة على إنشاء المستشفى والتى تقرر تخصيصها كمستشفى للطوارئ وحوادث الطرق لخدمة المحاور والطرق الإقليمية ومحافظات القناة الثلاث، وقد تفقد المحافظ ومرافقوه من القيادات ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير المستشفى وتفقد الأقسام الداخلية والتى تشمل غرف العيادات الخارجية والمكاتب الإدارية والخدمات وغرف المرضى الداخلية والتى تبلغ طاقتها نحو ما يزيد عن 130 سرير.



بالإضافة للجناح الفندقى بطاقة 11 غرفة وغرف إقامة الأطباء والتمريض وعدد 22 غرفة عناية مركزة وخمس غرف عمليات كبرى وقسم خاص للمعامل والأشعة وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات، وخلال الجولة أشاد المحافظ بجهود العملين بالمشروع الذى يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالإسماعيلية والنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية.

