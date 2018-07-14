رئيس الوزراء يحضر بدء التشغيل التجريبي لنفق النهضة بالجيزة

حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدء التشغيل التجريبى الجزئى لنفق النهضة بالجيزة وذلك عقب عودته من اجتماع مع الرئيس السيسي.





وكان قد أعلن المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب عن انتهاء الشركة من الأعمال بأحد اتجاهات مشروع نفق النهضة بالجيزة بطول 550 متر حيث يشتمل المشروع على ثلاثة أنفاق بإجمالى طول 1700 متر وعرض 7 متر وهو عبارة عن نفق بطول 850 متر للقادم من ميدان الجلاء ومتجه إلى ميدان الجيزة ونفق بطول 550 متر للقادم من ميدان الجيزة ومتجه إلى الدقى ونفق بطول 300 متر للقادم من ميدان الجلاء ومتجه إلى جامعة القاهرة.





وأشار صلاح إلى أن المشروع يهدف الى حل مشكلة الازدحام المرورى بميدان نهضة مصر وإلغاء التقاطعات، مضيفا أن المشروع قد واجه العديد من المعوقات والتى تمثلت فى وجود شبكات مرافق مياه وصرف صحى وتليفونات وكابلات جهد متوسط بعرض الطريق مما استلزم إنشاء خطوط جديدة، كما أن المشروع يقع فى منطقة ذات كثافة مرورية عالية جدا طوال العام وذلك نظراً لوجود العديد من السفارات الأجنبية والفنادق وجامعة القاهرة ومديرية أمن الجيزة والمطافى وحديقة الحيوان وحديقة الأورمان بالإضافة إلى العديد من المبانى الادارية و لكونه أحد المحاور التى تربط بين ميدان الجيزة و عدد من المناطق و الأحياء.



