"تاجر مخدرات".. 5 معلومات عن سيد سيكا "صاحب كلب فيصل المفترس"
السبت 14/يوليه/2018 - 04:07 م
محمد العطار
في الساعات الماضية، ألقت قوات الأمن بالقبض على سيد سيكا بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر المتهم "سيكا " بشارع العشرين بالجيزة وهو يروع شابا بواسطة كلب ضخم ويظهر الفيديو الكلب وهو يعقر الشاب بعد أن استوقفه صاحب الكلب فى الشارع.
ويظهر في الفيديو كلب من سلالة "روت وايلر" يتحرش بشاب قصير القامة يرتدي "تي شيرت" أخضر وبنطالاً رياضيًا، وسط توسلات منه "عيب عليك يا سيد.. ده تقدير"، وسط ضحكات أصدقاء مالك الكلب الذي حرضه على تمزيق ملابسه "والله مش معايا غيره" ليقضم الكلب إصبعه.
وتنافس مستخدمو "فيسبوك وتويتر" في البحث عن صاحب الفيديو، حتى توصلوا إلى صفحته الشخصية؛ نتيجة نشره المقطع -في وقت سابق- بدافع التفاخر، لكنه سرعان ما حذف الفيديو وصورته من الصفحة.
وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات حول "سيد سيكا" بعد ترويعه للأهالي باستخدام كلب في منطقة فيصل:
- سيد سيكا يبلغ من العمر 23 سنة ويعيش في منطقة فيصل.
- سبق ضبطه في أبريل الماضي خلال حملة مكبرة على دواليب الكيف شنها قطاع مكافحة المخدرات بالجيزة بمنطقة بولاق الدكرور.
- الفيديو الذي تسبب في القبض عليه كان منذ عامين وأعاد نشره للافتخار به فألقي القبض عليه.
- الكلب الذي كان يمتلكه سيد سيكا نفق منذ 8 أشهر، وهومن نوعية "روت فايلر"، ويبلغ سعره في مصر ما بين 3000 إلى 5000 جنيه مصري.
- قررت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة هشام رفعت الشريف، حبس المتهم سيد سيكا لاتهامه بممارسة البلطجة، وحيازة حيوان شرس واستخدامه في ترويع المواطنين، وذلك بعد تعديه علي شاب آخر باستخدام الكلب الشرس، لإذلاله والسخرية منه، رغم إقرار المجني عليه في الفيديو أن ما حدث ما هو إلا مزاح.
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