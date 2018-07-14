"تاجر مخدرات".. 5 معلومات عن سيد سيكا "صاحب كلب فيصل المفترس"





في الساعات الماضية، ألقت قوات الأمن بالقبض على سيد سيكا بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر المتهم "سيكا " بشارع العشرين بالجيزة وهو يروع شابا بواسطة كلب ضخم ويظهر الفيديو الكلب وهو يعقر الشاب بعد أن استوقفه صاحب الكلب فى الشارع.





ويظهر في الفيديو كلب من سلالة "روت وايلر" يتحرش بشاب قصير القامة يرتدي "تي شيرت" أخضر وبنطالاً رياضيًا، وسط توسلات منه "عيب عليك يا سيد.. ده تقدير"، وسط ضحكات أصدقاء مالك الكلب الذي حرضه على تمزيق ملابسه "والله مش معايا غيره" ليقضم الكلب إصبعه.





وتنافس مستخدمو "فيسبوك وتويتر" في البحث عن صاحب الفيديو، حتى توصلوا إلى صفحته الشخصية؛ نتيجة نشره المقطع -في وقت سابق- بدافع التفاخر، لكنه سرعان ما حذف الفيديو وصورته من الصفحة.











