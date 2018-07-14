رئيس البعثة المصرية الألمانية عن كشف سقارة: منجم كبير من المعلومات
السبت 14/يوليه/2018 - 04:02 م
هدى عبدالرازق
أعرب رمضان بدر حسين، رئيس البعثة المصرية الألمانية، عن سعادته بالكشف الآثري الجديد بجبانة سقارة، قائلا: "ألف مبروك لمصر".
وأشار "حسين"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "أون لايف"، اليوم السبت، إلى أن الكشف الآثري يعد منجم كبير من المعلومات، لافتًا إلى أن الفريق الذي يعمل على الكشف يتكون من 6 أفراد 3 منهم مصريين، و3 ألمان، ويعملون الآن على الوصول إلى المواد المستخدمة في عملية التحنيط.
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