عاجل.. بداية مباراة بلجيكا وانجلترا بث مباشر بدون تقطيع

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كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة انجلترا وبلجيكا في أهم مباريات اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS، وذلك في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2018.

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- موعد مباراة انجلترا وبلجيكا ؟

تبث مباراة انجلترا وبلجيكا يوم السبت 14 يوليو في تمام الساعة 5.00 بتوقيت مكّة المكرمة.

- تشكيل منتخبي انجلترا وبلجيكا

تشكيل انجلترا: في حراسة المرمى : بيكفورد. في خط الدفاع : ووكر – ستونز – ماجواير. في خط الوسط : تريبيير – ديلي آلي – هندرسون – لينجارد – اشلي يونج . في خط الهجوم : هاري كين – و رحيم ستيرلينج.

تشكيل بلجيكا: كورتوا - جان فيرتونخين - كومباني - آلديرفايريلد – فيرمايلين -ناصر شازلي - فيتسل – فيلايني - دي بروينه - هازارد - لوكاكو.

- أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 مباراة انجلترا وكرواتيا مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب، بالإضافة إلى وbeIN SPORTS المفتوحة على قمر النايل سات.

- تردد بين سبورتس المفتوحة

تردد القناة: 12475| معدل: عمودي | معدل الترميز: 27500| ترميز القناة: 2/3 | إشارة إرسال البث:DVB-S2 | معدل تردد الموجة: 8PSK.

- المشاهدة عبر الانترنت beIN SPORTS ؟

كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمةCONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية وأجهزة الكومبيوتر وغيرها.

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