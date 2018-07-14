وكيل تعليم كفر الشيخ تكرم رابع الثانوية العامة (صور)

استقبلت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، الطالب محمود محمد صبحي بديوى، الرابع على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية، وأثنت على الطالب ومساعدته لوالدته لتوفير لقمة العيش لأسرتهم كما أثنت على شقيقه أحمد الذي رافقه خلال زيارته لوكيل الوزارة بناء على طلبها لتكريمه.



أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها سعيدة بحبه وطاعته لوالدته وحرصه على نيل رضاها، كما اهدته كتاب حصن المؤمن وأدعية لمحمود ليداوم على قراءته، وأوصته بحفظ كتاب الله ومداومة تلاوته وأداء الصلاة في أوقاتها.



يذكر أن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ كرم الطلاب أوائل الجمهورية في مكتبه بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ومنحهم المحافظ مكافأة قدرها 15 ألف جنيه وشهادات تقدير وهم محمود محمد صبحى زكى بديوى الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبى، مدرسة شهيد السلام الثانوية بمجموع 407.5 بنسبة 99.3% من قرية النطاف التابعة لمركز كفرالشيخ، كما كّرم محمود عبدالعزيز امام محمد الشناوى، الحاصل على المركز السابع مكرر على مستوى الجمهورية علمى رياضيات بمجموع 408.5 بنسبة 99.5%،مدرسة الشهيد اسماعيل خليل الثانوية بالخادمية، التابعة لمركز كفرالشيخ، وكرم سيف الدين محمد البسيونى الدرينى، الحاصل على المركز الأول بمدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية،بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفرالشيخ بمجموع 670.47 بنسبة 95.4%.