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الفنانة الإسبانية "ماريا مارينا".. عن عرض "من قرطاج إلى إشبيلية": الجمهور التونسي رائع (فيديو و صور)

السبت 14/يوليه/2018 - 03:03 م
الفنانة الإسبانية ماريا مارينا.. عن عرض من قرطاج إلى إشبيلية: الجمهور التونسي رائع (فيديو و صور)
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مروى الجلاصي
 


صرحت الفنانة الإسبانية "ماريا مارينا" إثر مشاركتها بالعرض الإفتتاحي لمهرجان قرطاج، بأن العرض احتوى على أنماط مختلفة من الموسيقى العربية، التي تعاملت معها بإحساس لفهمها.


كما قالت "ماريا" بأنه كان مهما إيجاد طريق بين المشاركين بالعرض، لفهم بعضهم البعض و عزف شيء مشترك سويا.


و نوهت الفنانة الإسبانية بالجمهور التونسي، الذي قالت بأنه كان رائعا و لاحظت إعجاب التونسيين بموسيقى و رقص الفلامنكو الإسباني.


و يذكر بأن "ماريا مارينا" قد شاركت مساء أمس الجمعة 13 جويلية 2018، بعرض من "قرطاج إلى إشبيلية" الذي أفتتحت به الدورة 54 من مهرجان قرطاج الدولي، و جمع كل من التونسيين زياد غرسة و درصاف الحمداني و المغريبية عبير العبد و الجزائري عباس الريغي، بإدارة قائد الأركسترا محمد الأسود.

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