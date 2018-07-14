عرب الرمل يتعاقد مع محمد صلاح

تعاقد فريق عرب الرمل مع محمد صلاح لاعب فريق جمهورية شبين السابق لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وقام صلاح بالتوقيع لعرب الرمل لمدة موسمين في حضور شريف رضا مدافع الجونة السابق، وقائد فريق عرب الرمل الحالي، ومحروس عبد السميع مدرب حراس المرمى، وعبد الله مأمون "أمين صندوق" العرب.

محمد صلاح في سطور

ويعد محمد صلاح نبوي أحد أبناء قرية كفر ميت سراج في قويسنا مولود في 1 سبتمبر 1983، وبدأ كرة القدم في فريق عرب الرمل عند سن 16 سنة لمدة ثلاثة مواسم، ثم انتقل لفريق ميت خاقان لموسم واحد حصل معه على لقب هدّاف الفريق بـ 15 هدفًا، ثم انضم لفريق الكروم لموسم واحد بالدوري الممتاز، ورحل عقب هبوط الفريق للقسم الثاني لينضم إلى فريق غزل المحلة لمدة 6 مواسم منهم خمس سنوات بالدوري الممتاز، وموسم بالممتاز "ب" نجح خلاله في الصعود للممتاز مجدداً مع غزل المحلة ثم رحل من المحلة وانتقل إلى حرس الحدود لموسمين، ثم لعب للشرقية للدخان، وانضم لفريق النصر وصعد معه للدوري الممتاز، وانتقل لفريق القناة لموسم واحد، ثم للترسانة لموسمين، قبل أن يوقع لجمهورية شبين مطلع الموسم الماضي.