تغييرات بالجملة في تشكيل إنجلترا أمام بلجيكا لتأمين الدفاع





أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تشكيل فريقه لمباراته أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم في روسيا.





تشكيل إنجلترا أمام بلجيكا





حراسة المرمى: بيكفورد





خط الدفاع: ستونز ، ماجواير، فيل جونز





خط الوسط: داني روز، وتريبير، وديلف، وداير، ولوفتوس تشيك





خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، وهاري كين ‎





وأجرى ساوثجيت تغييرات عديدة بجلوس لينجارد وديلي آلي ووالكر وأشلي على دكة البدلاء والدفع بروز وديلف وداير وتشيك للتأمين الدفاعي.





تشكيل بلجيكا أمام إنجلترا





حراسة المرمى: كورتوا





خط الدفاع: الديرفيلد، وكومباني، وفيرتونخين





خط الوسط: ناصر الشاذلي، وفيتسل، ودي بروين، وتيليمانس، ومونييه





خط الهجوم: هازارد ولوكاكو ‎



