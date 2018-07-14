المهدي بن غربية يقدم استقالته من منصبه‎

أعلن المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح اليوم السبت 14 جويلية 2018 على صفحته الرسمية، عن تقديم طلب استقالته من منصبه الحكومي إلى يوسف الشاهد رئيس الحكومة.





و قد أوضح بن غربية بأن دوافع هذه الإستقالة، هي تصوّره للمرحلة القادمة في علاقة بما تعيشه البلاد من تجاذبات في الساحة السياسية، كما أبرز أنّ تونس حققت معجزة الإنتقال الديمقراطي الذي منح التونسيين الحرية وتحدّت الإرهاب وحافظت على السلم الأهلي، معتبرا أنّ ذلك يبقى غير كاف ودون معنى في غياب نمو حقيقي يبعث مواطن الشغل ويرسي إقتصادا يخلق الثروة ودولة قوية وعادلة تتقاسمها ما بين مواطنيها.



