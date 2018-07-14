سفير فرنسا بالقاهرة يهتف "تحيا مصر" في العيد الوطني لبلاده





شهدت القنصلية الفرنسية بالإسكندرية ، احتفالية العيد الوطني لدولة فرنسا، بحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا بمصر، ونبيل حجلاوي قنصل عام فرنسا بالإسكندرية وقناصل الدول العربية والأوروبية وعدد من المسئولين.





أكد روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، على عمق العلاقات والتعاون بين البلدين على جميع المستويات خاصة السياسية والثقافية والاقتصادية، منوها أن محافظة الإسكندرية لها طابع خاص لوجود علاقات قوية وقديمة من التبادل الثقافي والعلمي.





ونوه السفير أن العيد القومى مهم لكل الفرنسيين خاصة هذا العام بالتزامن مع وصول المنتخب الفرنسي إلى نهائى كأس العالم، مضيفا أن علاقة فرنسا ومصر وصلت إلى الزخم بين البلدين وأنه فخور بأداء منتخب الفرنسى، مؤكدا دعم العلاقات بين البلدين فرنسا ومصر، مشيرا إلى أن فرنسا ترغب فى دعم جميع المشروعات التى تنفذها مصر، مختتم كلمته قائلا: "تحيا مصر وتحيا فرنسا".



