ضبط شخصين حاولا تهريب 50 موبايل بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط شخصين لدى محاولتهما تهريب 50 جهاز هاتف محمول دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.



وتمكنت إدارة البحث الجنائى بميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط كلًا من:



1. المدعوأشرف. م. س – ضابط إرشاد بالمراقبة الجوية، ويحمل تصريح جمركى.

2. المدعوعماد. ع. م – مساعد مشغل بالإدارة العامة لشئون الشركات بشركة الميناء ويحمل تصريح جمركى.



خارج الدائرة الجمركية، وذلك حال قيامهما بتسليم ( عدد 50 جهاز هاتف محمول ) للمدعوعبدالله. ح. ط – محاسب – ومقيم بدمياط – مقابل مبلغ مالى قدره (16ألف جنيه ) نظير تهريبهم دون دفع الرسوم الجمركية المقررة.



بالبحث والتحرى تبين سابقة إتفاق المتهمين مع المدعومحمد. ج. غ – مقيم بالدقهلية – وصل البلاد بتاريخ 14 الجارى قادمًا من إحدى الدول العربية عبر مطار القاهرة الجوى، على تسليمهما المضبوطات المشار إليها عقب وصوله للمطار وقبل إنهاء إجراءاته الجمركية، على أن يقوم المتهمين بإخفائها بين طيات ملابسهما والخروج من خلال باب الموظفين بصالة السفر وكذا الباب الجانبى لصالة الوصول، ويشار إلى مغادرة المدعومحمد. ج. غ – لدائرة الميناء عقب تسليمه المضبوطات المشار إليها للمتهمين المذكورين.



بمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة.