بث مباشر مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا السبت 12-7-2018 يلا شوت

يقدم موقع ( الفجر الرياضي ) خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا السبت 12-7-2018، والتي ستجمع بين الطرفين في لقاء تحدي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا حاليًا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو الجاري، ونظرًا لأهمية اللقاء نقدم لكم مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا السبت 12-7-2018،عبر موقع يلا شوت وكورة لايف.





موعد مباراة انجلترا وبلجيكا السبت 12-7-2018





ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة إنجلترا وبلجيكا السبت 12-7-2018، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2018 والمقام حاليًا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو الجاري بروسيا، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت السعودية، والسادسة بتوقيت جرينيتش، وذلك على ملعب " سانت بطرسبرج".













التشكيل المتوقع لمباراة بلجيكا وانجلترا

تشكيل انجلترا:-

في حراسة المرمي: جوردان بيكفورد

في خط الدفاع: ماجواير – جون ستونز – كايل ووكر- جوردان هندرسون.

في خط الوسط: ديلي آلي – لينجارد – آشلي يونج – كيران تربيرز

في الهجوم: هاري كين.





تشكيل بلجيكا:-

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: فيرتونخين – كومباني – آلدفريبالد –فيردمالين

خط الوسط: ناصر شازلي – فيتسل – فيلايني- دي بروين

في الهجوم: هازارد - لوكاكو









تاريخ مواجهات بلجيكا وانجلترا





تقابل المنتخبين في 22 مباراة نجح المنتخب الإنجليزي في الفوز في 16 مواجهة، بينما حقق المنتخب البلجيكي الفوز في 3 مواجهات كان آخرها في مونديال روسيا عندما اصطدما ببعضهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ونجح المنتخب البلجيكي في الفوز بهدف دون رد، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.









كان المنتخب البلجيكي قد خسر من نظيره الفرنسي بهدف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعتهما أول أمس الثلاثاء، في إطار الدور نصف النهائي، بينما خسر المنتخب الإنجليزي من نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء.