لإطلالة جريئة.. إليكِ مجموعة خواتم بتصاميم غريبة (صور)

نقدم لكم مجموعة من الصور لخواتم قدمتها أشهر العلامات مؤخراً والتي تعكس عليها قدرة هائلة من الإبتكار.





وجاءت الخواتم تحفة فنيّة مزيّنة بأفخم الأحجار والمعادن، تحمل في تصميمها رسائل ورسائل.





فمن عناصر الطبيعة الخلابة وتحديداً أوراق الأشجار اليانعة، استوحت دار بياجيه Piaget خاتمها هذا الذي قدّمته ضمن مجموعة إكستريملي بياجيه Extremely Piaget والمصنوع من الذهب الأبيض ومرصّع بأحجار الماس المتلألئة.





ومن أناقة الإطلالات وعالم الموضة الراقية، استوحت دار أكيليس Akillis هذا الخاتم من مجموعة بانك Punk والذي جاء على شكل ربطة عنق كالفراشة Papillon مصنوعاً من الذهب الأبيض ومرصعاً بأفخم أنواع الماس. وهو خاتم يجمع بين الفخامة واللمسة العصرية الجريئة.

اكيليس Akillis





ومن عالم الهندسة وأشكالها الساحرة، استوحت دار دي بيرز De Beers هذا الخاتم الذي جاء على شكل طبقات متراصفة ومزيّنة بأحجار الماس. تصميم ناعم وفي الوقت نفسه فيه الكثير من الإبداع والجرأة.

دي بيرز De Beers



