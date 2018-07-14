بالأسماء.. أوائل الثانوية الأزهرية

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا، لتهنئة الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام 2017 / 2018.





وأعرب خلال الاتصال الهاتفي، عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به طلاب الأزهر وخريجوه في نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام الذي هو رسالة سلام للعالم أجمع بعيدًا عن الغلو والتطرف والإفراط والتفريط.





كما حرص الإمام الأكبر شيخ الأزهر على الحديث إلى أولياء أمور الطلاب الأوائل وشكرهم على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، مؤكدا أن أفضل استثمار لهم في حياتهم هو الاستثمار في تربية وتعليم أبنائهم، حتى يسهموا في صناعة الحضارة والتقدم في وطنهم ونعرض فيما يلي أسماء الأوائل:-





1- ومن القسم العلمي:

حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية: عبدالله محمد الشحات مصباح ، الطالب بمعهد محمد رجب بسجين الكوم، منطقة الغربية الأزهرية، الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%.





والمركز الأول مكرر: محمد حسام حسن حافظ الباشا، الطالب بمعهد سبك الأحد، منطقة المنوفية الأزهرية الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%.





والمركز الأول مكرر: هاجر محمود يوسف السيد، الطالبة بمعهد فتيات طناح، بمنطقة الدقهلية الأزهرية والتي حصلت على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%.





2- ومن القسم الأدبي (مبصر)

حصل على المركز الأول: نهي باسم عبد القادر محمد، الطالبة بمعهد المنطقة السادسة النموذجي، منطقة القاهرة الأزهرية، والتي حصلت على مجموع درجات 624 بنسبة مئوية 99.05%.





3- ومن الشعبة الإسلامية

حصل على المركز الأول: أحمد محمد يوسف قنه، الطالب بمعهد فؤاد محيي الدين منطقة القاهرة الأزهرية، والذي حصل على مجموع درجات 649 بنسبة مئوية 96.87%.





4- ومن القسم الأدبي (كفيف)