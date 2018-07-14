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رسالة احتجاج إلى ترامب من الجو.. تعرف عليها

السبت 14/يوليه/2018 - 02:42 م
رسالة احتجاج إلى ترامب من الجو.. تعرف عليها
رسالة الى ترامب
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وكالات
 

تحاول الشرطة الاسكتلندية تعقب أحد المظليين الذي أطلق لافتة احتجاج "غرين بيس" فوق منتجع الجولف، الذي يقيم فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 

وقال ستيفن مكولوتش، من الشرطة، إن المتظاهر اخترق منطقة الحظر الجوي فوق فندق تيرنبيري وارتكب جريمة جنائية.

 

قالت منظمة غرينبيس إن الطائرة كانت تحمل لافتة كتب عليها: "ترامب، دون المستوى"، مساء الجمعة، احتجاجا على سياساته البيئية والهجرة.

 

وزعمت الجماعة أن الاحتجاج قد أجبر ترامب على الاختباء، مع بيان يقول: "عندما ظهرت الطائرة الشراعية في الأعلى، أمكن رؤية الرئيس وهو يتوجه نحو المدخل مهرولا".

 

وقالت إنها أبلغت الشرطة عن الحادث قبل 10 دقائق من وصول الطائرة الشراعية.

 

من المتوقع أن ينضم آلاف الأشخاص إلى الاحتجاجات ضد ترامب في اسكتلندا، السبت.

 

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