الاحتلال: قصفنا 4 مقرات لحماس بـ 40 غارة خلال الساعات الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته الحربية أغارت في الساعات الماضية على عشرات الأهداف العسكرية في ٤ مجمعات عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.



وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، أن الجيش شن غارة واسعة ضد مقر قيادة كتيبة حماس في بيت لاهيا حيث تم ضرب مواقع تدريب للقتال في مناطق مأهولة ومخازن أسلحة ومجمعات تدريب وغرف عمليات ومكاتب وغيرها.



وأضاف: “تم استهداف موقع لانتاج الوسائل القتالية ومخازن لتخزين وسائل متنوعة بما فيها قدرات عسكرية للقوة البحرية التابعة لحماس”، زاعمًا أن هذه الغارات تعبر عن القدرات الاستخبارية والعملياتية لجيش الاحتلال القادرة على التوسع وفق الحاجة وتقدير الموقف.



ووفقا لجيش الاحتلال أن الغارات التي قام بها جاءت ردًا على النشاطات التي تشهدها المناطق الشرقية لحدود قطاع غزة وتحديدًا السياج الفاصل الذي يفصل القطاع عن الأراضي المحتلة عام 1948 إضافة إلى ما شهدته الليلة الماضية من إطلاق للقذائف تجاه غلاف غزة.



وذكرت مصادر عبرية، أنه ومنذ الليلة الماضية وحتى اللحظة بلغ إجمالي عدد الصواريخ والقذائف التي أطلقتها المقاومة تجاه غلاف غزة بلغ 70 تمكنت القبة من اعتراض 12 فقط.



